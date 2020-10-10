Robinho Santos'ta oynamak için aylık sadece 1.8 dolar istedi

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Robinho, altyapısında yetiştiği Santos'a geri dönmek için büyük bir fedakarlığa imza attı. Robinho uzun süredir Santos'a geri dönmek istediğini yinelerken kulüp yönetimi ekonomik olarak yıldız futbolcuya maaş vermelerinin imkansız olduğunu ve bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimalinin az olduğunu belirtirken Robinho cephesinden yeni bir teklif geldi.

Brezilyalı gazeteci Ademir Quintino'nun paylaştığı habere göre, her şeye rağmen Santos'a geri dönmek isteyen Robinho, aylık yalnızca 10 Brezilya Reali (1,8 dolar, 14 TL) karşılığında forma giymek istediğini kulübe iletti. Taraflar arasında görüşmeler yeniden başlarken 36 yaşındaki oyuncunun Santos'a 2 yıllık imza atması bekleniyor.