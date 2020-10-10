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'ten çıkışı!

'nde ile karşılaşacak olan A 'mızda zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu. Güneş, "'a kaybettik, o maçı burada telafi etmek istiyoruz. Daha da önemlisi iyi futbol oynamak istiyoruz. Umarım yarınki maçta da iyi oynayıp kazanırız." ifadelerini kullandı. 'ın kamptan ayrıldığını açıklamasıyla ilgili de konuşan Güneş, "Kaan Ayhan kendi açıkladı kamptan ayrıldığını. Biz karışmayalım. Oyuncular bazen yapıyor. kaldıracağız, değiştireceğiz. Açıklanabilir ama bekletiyorduk." dedi.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 19:40 Son Güncelleme: 10.10.2020 20:26 ABONE OL
Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan çıkışı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sosyal medyayı kaldırmayı düşünüyoruz

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Efecan Karaca, yaş olarak baktığımız zaman ve son yıllarda yakaladığı performansa bakarsak çok önemli çıkış yaptı. Genel eğitim sorunumuzdan ve arama-tarama bölümünü eksik yaptığımızı gösteriyor. Tabii onun da eksiği vardır bizim de vardır, tesis vs. gibi. 25 ve sonrasında yakaladığımız oyuncular oluyor, 17-18 yaşında yakalamamız lazım. Ülkemizde çok yetenek var, bunlar için el birliği ile çalışmak gerekiyor"

"Eylül ayına daha iyi durumdayız. Ritim olarak daha istediğimiz seviyede değiliz. Diğer takımlarda böyle. Umarım yarınki maçta da iyi oynayıp kazanırız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Güçlü bir rakip ile oynayacağız. Rusya ile daha önce de oynamıştık. Macaristan'a kaybettik, o maçı burada telafi etmek istiyoruz. Daha da önemlisi iyi futbol oynamak istiyoruz"

"Pandemi gölgesinde olunca takımlar etkileniyor. Rusya takımını beğeniyorum, takım oyunu oynayan hareketli bir takım. Savunmada eksiklerini giderecek bir yapıları var."

"Rusya ile ev sahibi olarak oynayacağımız maçı İstanbul'da oynayacağız. Rusya maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. İstanbul dışında düşünüyorduk ancak pandemi döneminde ulaşım nedeniyle böyle bir karar aldık. Pandemi ortadan kalkınca birçok şehirde oynamak, taraftarlarla kucaklaşmak istiyoruz"

"Öğretmenliği seviyordum. Öğretmenin, insanlık ve gelişim için önemli olduğunu düşünüyordum ancak son dönemde sağlığın ve sağlıkçıların ne kadar önemli olduğunu gördük. Onlara sağlığı birinci plana, eğitimi ikinci plana bunlarla birlikte hukuka önem vermek gerektiğini düşünüyorum"

GÜNEŞ, KAAN AYHAN'IN SAKATLIĞINA DA DEĞİNDİ

Sakatlandığını açıklayan Kaan Ayhan konusuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Kaan Ayhan kendi açıkladı kamptan ayrıldığını. Biz karışmayalım. Oyuncular bazen yapıyor. Sosyal medyayı kaldıracağız, değiştireceğiz. Açıklanabilir ama bekletiyorduk." ifadelerini kullandı.

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Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan çıkışı!
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