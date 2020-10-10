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Son dakika haberi: 'den flaş seyirci kararı! Resmen açıklandı

, ve müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 17:49 Son Güncelleme: 10.10.2020 17:57 ABONE OL

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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Son dakika haberi: TFF'den flaş seyirci kararı! Resmen açıklandı
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