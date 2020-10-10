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Son dakika haberi: maç takvimi açıklandı

Son dakika haberi: 2020-2021 Sezonu maç takvimi açıklandı. İşte 1'inci turda oynanacak zorlu karşılaşmaların tarihleri...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 19:24 Son Güncelleme: 10.10.2020 19:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupa mücadelesi; 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak 1. eleme turu maçları ile başlayacak.

Kupada 2. eleme turu maçları 20-22 Ekim, 3. tur 3-5 Kasım, 4. tur 24-26 Kasım ve 5. tur 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

İŞTE 1. ELEME TURU MAÇ TAKVİMİ


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Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı
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