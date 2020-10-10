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Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak!

'ye rekor bonservis bedeli kazandırarak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan , ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Muriqi, Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 13:59 ABONE OL
Vedat Muriqi Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak!

Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon 350 bin euro karşılığında Lazio'ya giden Vedat Muriqi, corona virüsü ve sakatlık sürecini atlatırken, artık teknik direktörü Simone Inzaghi'den forma bekliyor.

Lazio'nun Formello tesislerinde bireysel çalışmalarını sürdüren Kosovalı yıldız, İtalyan teknik adama 'hazırım' mesajı gönderdi.

INZAGHI'NİN IBRA'SI!
Corriere Dello Sport'un "Inzaghi'nin Ibra'sı" başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde, İtalyan teknik adamın Muriqi ve Immobile'yi birlikte oynatmanın formülünü aradığı belirtildi.

Haberde, Muriqi'nin gol becerisi ve fiziki üstünlüğünden de bahsedilirken, Inzaghı'nın gol yollarında bundan faydalanmak istediği vurgulandı. Inzaghi, takımla birlikte antrenmanlara önümüzdeki hafta başlayacak Muriqi'yi bir an önce sahada görmek istiyor.

DORTMUND MAÇINDA SAHADA OLABİLİR
Muriqi'nin 20 Ekim'de Borussia Dortmund'la oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetiştirilmesini isteyen Inzaghi, zorlu karşılaşmada Immobıle-Muriqi ikilisini sahaya sürmeyi planlıyor.

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Vedat Muriqi Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak!
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