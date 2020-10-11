"Asla vazgeçmeyiz"

Murat Özbostan sordu, Gürcan Bilgiç cevapladı;

A Milli Takım, Almanya maçının ardından bugün Rusya ile karşılaşacak. Moralimiz çok yüksek. Rusya grup lideri, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?



Köln'deki maçta iki taraf da oynatamadıkları oyuncularını görmek istedi. Şenol hoca bir farkla, esas kadrosunda olan ama takımlarında oynamayanları da sahaya çıkardı. Rusya maçı ilk 11'inde 6-7 farklı oyuncu göreceğiz. Böyle de olması lazım. Sert bir takıma karşı, deplasmanda oynayacağız. Neyse ki Rusya'da havalar henüz sonbahar şartlarında. Ruslar, Macarları yendiği için grup birinciliği hesabını yapıyorsak kazanmak zorundayız. Bu galibiyet bize hem Dünya Kupası'na direkt katılma şansının kapısını açar hem de bir üst gruba çıkabiliriz. Tek dezavantajımız lejyonerlerimizin henüz maç ritmi kazanamaması. En güvendiğimiz Cengiz Ünder'in arkasında sadece 30 dakika var. Fakat genç kadronun 'vazgeçmeme' gibi bir özelliği de var. En imrendiğimiz konsantrasyon problemini minimumda yaşıyor, geriye düştükleri anda bile psikolojik kırılma yaşamıyorlar. Almanya beraberliği de istediklerinde neler yapabileceklerini, onlara öğretmiş olmalı. Şenol hocanın hücumu ve defansı dengeli düşünen ve rakibi tehdit eden kadrolarla sahaya çıktığını düşünürsek Rusların bu maçla ilgili sıkıntısı bizden büyük olmalı.

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