İşte A Milli Futbol Takım'ımızın grubundaki güncel puan durumu!

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya'ya konuk oldu.
Macaristan ile oynanan mücadeleden mağlup ayrılan milliler Rusya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı mücadeleden ikinci yarıda güzel oyunuyla 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Milli Takım'ımız, gruptaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Öte yandan grupta oynanan diğer mücadelede Sırbistan evinde ağırladığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
İŞTE GRUPTAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU
Rusya 7
Macaristan 6
Türkiye 2
Sırbistan 1