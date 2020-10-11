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İşte A 'ımızın grubundaki güncel puan durumu!

B 3'te A 'ımız deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan milli takım gruptaki ikinci puanını aldı.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:52 Son Güncelleme: 12.10.2020 00:06 ABONE OL
İşte A Milli Futbol Takım'ımızın grubundaki güncel puan durumu!

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya'ya konuk oldu.

Macaristan ile oynanan mücadeleden mağlup ayrılan milliler Rusya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı mücadeleden ikinci yarıda güzel oyunuyla 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Milli Takım'ımız, gruptaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Öte yandan grupta oynanan diğer mücadelede Sırbistan evinde ağırladığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

İŞTE GRUPTAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Rusya 7
Macaristan 6
Türkiye 2
Sırbistan 1

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İşte A Milli Futbol Takım'ımızın grubundaki güncel puan durumu!
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