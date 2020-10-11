Rıza Çalımbay: Mert Hakan'ın işi zor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında konuştu.
Geçtiğimiz sezon oynadıkları futbolla izleyenleri büyüleyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ikilisi, sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bedelsiz katılmıştı.
"MERT HAKAN'IN İŞİ ZOR"
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'a dair yaptığı açıklamada, "Mert Hakan'ın işi zor, Fenerbahçe çok fazla transfer yaptı." dedi.
"EMRE KILINÇ'IN ORTA SAHADA OYNAMASINA ŞAŞIRDIM"
Emre Kılınç hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Emre Kılınç'ın orta sahada oynamasına şaşırdım, yerinde oynarsa daha başarılı olabilir." dedi