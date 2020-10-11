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11'i belirledi! karşısında...

karşısında oldukça iyi bir performans sergileyen millilerimiz, B Grubu'nda üçüncü maçına karşısında çıkıyor. Kırmızı-beyazlılarda , sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte 'nin muhtemel Rusya maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 09:37 Son Güncelleme: 11.10.2020 09:38 ABONE OL
Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

B Grubu'nda yer alan üçüncü maçında bu akşam deplasmanda ile karşılaşıyor. Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

Ay-yıldızılar, grubunda daha önce 'a 'ta 1-0 yenilirken, ile rakip sahada golsüz berabere kalmıştı. Rakip ise 6 puanla lider. Macaristan 3 puanla ikinci sırada yer alırken, ve Sırbistan'ın 1'er puanları bulunuyor.

Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

SLOVEN JUG YÖNETECEK
Hazırlık maçında 'ya karşı 3 kez geri düşmesine rağmen maçtan 3-3 ile ayrılan ay-yıldızlılar, güçlü rakibine kök söktürdü. 'Bizim Çocuklar' maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kritik müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek.

Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

Grubun diğer maçında ise sahasında 'ı konuk edecek. Milliler, 14 Ekim'de Stadyumu'nda gruptaki 4. maçında Sırbistan'ı ağırlayacak.

Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

KAZANMAK İSTİYORUZ
A Milli Takım Teknik Direktörü , 'nın güçlü bir takım olduğunu ve soğuk bir havada maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk iki maçta 1 puanda kalmak bizim için de sürpriz oldu. Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Takımlarımız pandeminin gölgesinde çalışıyor. Kasım ayındaki Rusya karşılaşmayı, Galatasaray'ın stadında, 'da oynanacak. İstanbul dışındaki kentleri de düşünüyorduk ama pandemi olunca zor oldu. Taraftar olmayınca anlamı olmuyor. Takımıma güveniyorum. Sahada en iyisini veren ve son düdüğe kadar mücadele edecek oyuncu grubuna sahibiz" diye konuştu.

Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

CHERCHESOV: RAKİP ÇOK GÜÇLÜ
Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, maçı öncesi futbolcularımızın performansını övdü. Türkiye'nin maçı hakkında konuşan Cherchesov, "Karşımızda Türkiye gibi güçlü bir rakibimiz var, odaklanmış durumdayız. Eylül ayına kıyasla Türkiye'nin bugün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Almanya'ya 3 gol attılar. Kadroda rotasyon olmasına rağmen bu çok zor bir şeydir" dedi.

Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

FERNANDES'TE KORONA ÇIKTI
'nın sağ beki Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 30 yaşındaki CSKA Moskovalı futbolcu dışında bir probleme rastlanmadı. Semptom göstermeyen Fernandes kadrodan çıkarılırken oyuncu takımdan izole edildi.

Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

MUHTEMEL 11'LER

Rusya: Shunin, Cheryshev, Semenov, Kudryashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Ionov, Miranchuk, Kuzyaev, Dzyuba.

Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, Hakan, Cengiz, Efecan, Kenan, Burak

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Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...
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