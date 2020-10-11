Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

KAZANMAK İSTİYORUZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya'nın güçlü bir takım olduğunu ve soğuk bir havada maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk iki maçta 1 puanda kalmak bizim için de sürpriz oldu. Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Takımlarımız pandeminin gölgesinde çalışıyor. Kasım ayındaki Rusya karşılaşmayı, Galatasaray'ın stadında, İstanbul'da oynanacak. İstanbul dışındaki kentleri de düşünüyorduk ama pandemi olunca zor oldu. Taraftar olmayınca anlamı olmuyor. Takımıma güveniyorum. Sahada en iyisini veren ve son düdüğe kadar mücadele edecek oyuncu grubuna sahibiz" diye konuştu.