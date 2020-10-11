Şenol Güneş 11'i belirledi! Rusya karşısında...

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Türkiye üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Rusya ile karşılaşıyor. Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Ay-yıldızılar, grubunda daha önce Macaristan'a Sivas'ta 1-0 yenilirken, Sırbistan ile rakip sahada golsüz berabere kalmıştı. Rakip Rusya ise 6 puanla lider. Macaristan 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Türkiye ve Sırbistan'ın 1'er puanları bulunuyor.
Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Milliler, 14 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda gruptaki 4. maçında Sırbistan'ı ağırlayacak.
KAZANMAK İSTİYORUZ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya'nın güçlü bir takım olduğunu ve soğuk bir havada maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk iki maçta 1 puanda kalmak bizim için de sürpriz oldu. Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Takımlarımız pandeminin gölgesinde çalışıyor. Kasım ayındaki Rusya karşılaşmayı, Galatasaray'ın stadında, İstanbul'da oynanacak. İstanbul dışındaki kentleri de düşünüyorduk ama pandemi olunca zor oldu. Taraftar olmayınca anlamı olmuyor. Takımıma güveniyorum. Sahada en iyisini veren ve son düdüğe kadar mücadele edecek oyuncu grubuna sahibiz" diye konuştu.
CHERCHESOV: RAKİP ÇOK GÜÇLÜ
Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye maçı öncesi futbolcularımızın performansını övdü. Türkiye'nin Almanya maçı hakkında konuşan Cherchesov, "Karşımızda Türkiye gibi güçlü bir rakibimiz var, odaklanmış durumdayız. Eylül ayına kıyasla Türkiye'nin bugün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Almanya'ya 3 gol attılar. Kadroda rotasyon olmasına rağmen bu çok zor bir şeydir" dedi.
FERNANDES'TE KORONA ÇIKTI
Rusya Milli Takımı'nın sağ beki Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 30 yaşındaki CSKA Moskovalı futbolcu dışında bir probleme rastlanmadı. Semptom göstermeyen Fernandes kadrodan çıkarılırken oyuncu takımdan izole edildi.
MUHTEMEL 11'LER
Rusya: Shunin, Cheryshev, Semenov, Kudryashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Ionov, Miranchuk, Kuzyaev, Dzyuba.
Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, Hakan, Cengiz, Efecan, Kenan, Burak