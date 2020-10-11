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'ten dikkat çeken taktik değişikliği!

deplasmanında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta, kötü bir futbol sergileyen millilerde teknik direktör 'in oyuncularına verdiği taktik dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:07 Son Güncelleme: 11.10.2020 23:35 ABONE OL
Şenol Güneş'ten dikkat çeken taktik değişikliği!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan maçın ilk yarısında futbolcularının gösterdiği performansa sinirlendi. İlk 45 dakikada olumsuz bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar Rusya'nın orta sahadaki baskısını kıramadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Şenol Güneş, mücadele 1-0'a gelince Ozan Tufan'a seslendi ve taktik değişikliğine gitti. Güneş, milli oyuncuya "Ozan, Mahmut'la oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" diye seslendi.

Milli Takım bu dakikadan sonra daha uzun oynamaya başladı ve Burak Yılmaz ile Kenan Karaman'ı pozisyona sokmaya çalıştı.

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Şenol Güneş'ten dikkat çeken taktik değişikliği!
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