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Son dakika: Tisserand sakatlandı! maçında oynayacak mı?

'in 5. haftasında , ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilere bu maç öncesi 'dan kötü haber geldi. Milli maçta sakatlanan Tisserand'ın Göztepe karşısında oynaması tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 16:17 ABONE OL
Son dakika: Tisserand sakatlandı! Göztepe maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, milli takımının Burkina Faso ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 27 yaşındaki stoperin son durumu belli oldu.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Futbol Arena'nın haberine göre, Demokratik Kongo hazırlık maçında Burkina Faso'ya 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand karşılaşmaya devam edemedi. Başarılı stoperin sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

Burkina Faso mücadelesinde ayak bileği burkulan Marcel Tisserand, tedbir amacıyla oyundan alındı. Riske edilmeyen Marcel Tisserand'ın bir sıkıntısı olmadığı aktarıldı.

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Son dakika: Tisserand sakatlandı! Göztepe maçında oynayacak mı?
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