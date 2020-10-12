Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! "Bundan sonra..."

Galatasaray'da Marcao'ya uyarı geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Ümit Milli Takım'la yapılan özel maçta Halil Dervişoğlu ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Brezilyalı stoperin dikkati çekildi.
Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı teknik kadronun Marcao'ya, "Senin hep bir açığın aranacak. Maçlarda bu yüzden her zamankinden daha dikkatli olman gerekiyor.
Müdahale yaparken kontrollü olmalı ve abartıya kaçmamalısın. Kartlara dikkat etmelisin.
Bu kadar hedef haline geldiğin için hakemler de hareketlerini özellikle mercek altına alacaklar" diye uyarılarda bulundukları öğrenildi.
İNDİRİMDEN RAHATSIZ!
Cuma akşamı Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu. Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti.
Hazırlık maçında karşısında genç oyuncular olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplerine oldukça sert giren Marcao, faul atışı tartışması yaşadığı Halil'in üzerine yürüyüp itince hocası Terim tarafından kenara alındı.
850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarıkırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.