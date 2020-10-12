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'den Marcao'ya flaş sözler! "Bundan sonra..."

'e verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren , ile karşılaşmış ve yaşanan olaylar sonucunda maç tamamlanamamıştı. Bu karşılaşmadan sonra hedef adam haline gelen Marcao ile bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 18:32 Son Güncelleme: 12.10.2020 18:34 ABONE OL
Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! Bundan sonra...

'da Marcao'ya uyarı geldi. 'nde 'la yapılan özel maçta ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Brezilyalı stoperin dikkati çekildi.

Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! Bundan sonra...

ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.

Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! Bundan sonra...

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı teknik kadronun Marcao'ya, "Senin hep bir açığın aranacak. Maçlarda bu yüzden her zamankinden daha dikkatli olman gerekiyor.

Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! Bundan sonra...

Müdahale yaparken kontrollü olmalı ve abartıya kaçmamalısın. Kartlara dikkat etmelisin.

Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! Bundan sonra...

Bu kadar hedef haline geldiğin için hakemler de hareketlerini özellikle mercek altına alacaklar" diye uyarılarda bulundukları öğrenildi.

Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! Bundan sonra...

İNDİRİMDEN RAHATSIZ!

Cuma akşamı ile arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu. 'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti.

Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! Bundan sonra...

Hazırlık maçında karşısında genç oyuncular olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplerine oldukça sert giren Marcao, faul atışı tartışması yaşadığı Halil'in üzerine yürüyüp itince hocası Terim tarafından kenara alındı.

Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! Bundan sonra...

850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarıkırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

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Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! "Bundan sonra..."
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