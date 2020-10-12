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'tan itirafı!

Milli maç arasında ülkesi 'ya giden 'ın, nedeniyle kadrodan çıkartıldığı iddia edilmişti. Novak yaptığı son açıklamada corona virüsü testinin negatif olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 23:14 ABONE OL
Filip Novak'tan corona virüsü itirafı!

UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İsrail ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 2-1 galip ayrılan Çekya'da corona virüsü krizi yaşandığı ve Filip Novak'ın bu nedenle kadro dışı kaldığı iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarını endişelendirirken, 14 Ekim tarihinde İskoçya'ya konuk olacak Çekya'da bu maç öncesi Novak'tan açıklama geldi.

"BEN ÇOK İYİYİM"
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 30 yaşındaki sol bek, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Corona testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyehat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

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Filip Novak'tan corona virüsü itirafı!
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