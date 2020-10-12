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Son dakika: 'den 'başkanlık' açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü , sarı-kırmızılı kulübe başkan olacağı iddialarına açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adam, "Başkanlık düşüncem yok" dedi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:25 Son Güncelleme: 12.10.2020 19:39 ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçime gitmek istediğini ifade etmişti. Sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden olan ve halihazırda teknik direktörlük yapan Fatih Terim'le ilgili başkanlık iddiaları ortaya atılmıştı. BeIN Sports'a konuşan deneyimli çalıştırıcıdan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

"BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK"
Başkanlık iddiaları hakkında konuşan Terim, "Başkanlık olma düşüncem yok. Hangi yönetim daha iyi kredi alır, hangisinin yerel ve ulusal yönetimlerle arası iyidir, hangisi kasa kolaylığı yapar, bu aşamalar geride kaldı. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor."

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Son dakika: Fatih Terim'den 'başkanlık' açıklaması!
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