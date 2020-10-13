Bizim çocuklar başaracak

Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım'ın elemelerdeki hırs ve inancı gruplarda da göstererek sonuna kadar gideceğine yürekten inanıyoruz Maçların seyircisiz oynanması hepimiz için zor oldu ancak güzel günlerin çok yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Yeter ki kurallara uyalım
Giriş Tarihi: 13.10.2020ABONE OL
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs sürecinde Türk sporunun geldiği noktayı, A Milli Takım'ı ve ülke çapında spor altyapısı için yapılan çalışmaları SABAH'a anlattı. Kasapoğlu'nunsözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Koronavirüs salgını nedeniyle her sektör önemli sınavdan geçti. Süreç boyunca bakanlık olarak spor tesislerinde sıkı tedbirler aldık. Pandemi sürecinden tabii ki sporekonomisi de çok etkilendi. Ve bu bize gösterdi ki; sporda, özellikle futbolda savurganlığın, üretmeden tüketmenin bitmesi gerekiyor. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı.
Spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması bu süreçte hepimiz için gerçekten zor oldu ancak güzel günlerin çok yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Yeter ki kuralları sıkışekilde uygulamaya devam edelim. Buzorlu sürecin ardından milyonlarca taraftarımızıntakımlarını yerinde destekleyeceklerio muhteşematmosferlere kavuşmakiçin hepimiz sabırsızlanıyoruz.
ÖYLE GENÇLER YETİŞECEK Kİ!
Türk futbolunda en önemli sorunlarımızdan biri altyapı… Önümüzdeki süreç futbolcu yetiştirme, futbolcu ihracatı, Türk futbolu için markalaşma süreçlerinin hızlandığı bir dönem olmalı. Öyle gençler yetiştirmeli, öyle kadrolar çıkarmalıyız ki Milli Takımımızın da eli güçlensin. Çağdaş ve etkin bir spor sistemine dönüşümü beraber sağlayacağız.
HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi'nin önümüzdeki dönemde TBMM'ye gelmesini bekliyoruz. Elbette yasal düzenlemeler problemlerin çözümü için ilk adımlardır. Ama bu çözümleri sürekli kılacak olanlar, kulüplerimizdir. Kulüplerimizin girdaptan çıkmaları için herkes elini taşın altına koymalıdır.
MÜTEVAZI OLAMAM, TESİSTE İYİYİZ
Gençlerispora teşvik etmek için projelerimiz devam ediyor. '10 Bin Pota', 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın', 'Yetenek Taraması', 'Spora Yönlendirme', ve 'Sporcu Bursu' gibi pek çok çalışmamız var. Zaten tesisleşme konusunda bir sıkıntımız yok… Bu konuda mütevazı olmaya gerek de yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den bu yana spor altyapımızın güçlendirilmesi için tesisleşmede devrim yaptık. Avrupa standartlarında tesislerimiz var.
BU MİLLETE YENİ SEVİNÇLER YAŞATACAKLAR
"A Milli Futbol Takımımız, 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Uzun bir süre var ve motivasyonumuzyüksek. Şenol hocamızın ve sporcularımızın, elemelerdeki hırsı, azmi ve inancı gruplarda da göstererek sonuna kadar gideceklerine yürekten inanıyoruz. 'Bizim Çocuklar'yapar, başarır, bu millete yeni sevinçleryaşatır. Onlara çok güveniyoruz."