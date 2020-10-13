Bizim çocuklar başaracak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs sürecinde Türk sporunun geldiği noktayı, A Milli Takım'ı ve ülke çapında spor altyapısı için yapılan çalışmaları'a anlattı.Koronavirüs salgını nedeniyle her sektör önemli sınavdan geçti. Süreç boyunca bakanlık olarak spor tesislerinde sıkı tedbirler aldık.Ve bu bize gösterdi ki; sporda, özellikle futbolda savurganlığın, üretmeden tüketmenin bitmesi gerekiyor. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı.Spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması bu süreçte hepimiz için gerçekten zor oldu ancak güzel günlerin çok yakın olduğunu belirtmek istiyorum.Türk futbolunda en önemli sorunlarımızdan biri altyapı… Önümüzdeki süreç futbolcu yetiştirme, futbolcu ihracatı, Türk futbolu için markalaşma süreçlerinin hızlandığı bir dönem olmalı. Öyle gençler yetiştirmeli, öyle kadrolar çıkarmalıyız ki Milli Takımımızın da eli güçlensin. Çağdaş ve etkin bir spor sistemine dönüşümü beraber sağlayacağız.Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi'nin önümüzdeki dönemde TBMM'ye gelmesini bekliyoruz. Elbette yasal düzenlemeler problemlerin çözümü için ilk adımlardır. Ama bu çözümleri sürekli kılacak olanlar, kulüplerimizdir. Kulüplerimizin girdaptan çıkmaları için herkes elini taşın altına koymalıdır.Gençlerispora teşvik etmek için projelerimiz devam ediyor. '10 Bin Pota', 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın', 'Yetenek Taraması', 'Spora Yönlendirme', ve 'Sporcu Bursu' gibi pek çok çalışmamız var. Zaten tesisleşme konusunda bir sıkıntımız yok… Bu konuda mütevazı olmaya gerek de yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den bu yana spor altyapımızın güçlendirilmesi için tesisleşmede devrim yaptık. Avrupa standartlarında tesislerimiz var."A Milli Futbol Takımımız, 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.Şenol hocamızın ve sporcularımızın, elemelerdeki hırsı, azmi ve inancı gruplarda da göstererek sonuna kadar gideceklerine yürekten inanıyoruz.