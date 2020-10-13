TFF Başkanı Özdemir, Artvin’de semt pazarını gezerken bir Trabzonspor taraftarının sitemkâr isteğiyle karşılaştı
Giriş Tarihi: 13.10.2020ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı'nı incelemek ve birtakım ziyaretlerde bulunmak için Artvin'e giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemine maruz kaldı. Pazarda karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşan Başkan Özdemir'e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, "Başkanım,Trabzonspor'un hakkı yıllardıryeniyor, bu insanlara yazık.Hakemlere el atın, Allah da sizeel atsın" diyerek sitemle karışık istekte bulundu. Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.