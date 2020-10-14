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1’i dışında hepsi belirsiz

Yönetimi, gelecek sezonda da takım maliyetini düşürmeye devam edecek. Aslan'da Muslera'dan başka geleceği belli olan yok. Uruguaylı kaleciye yeni kontrat önerecek olan yönetim, diğer isimler için bekleyecek

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 14.10.2020 ABONE OL
1’i dışında hepsi belirsiz
Galatasaray'da sezon sonunda 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Kadroda düşünülmeyen Belhanda, Babel, Linnes, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'e teklif gelmesi halinde devre arasında yollar ayrılacak. Etebo, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Donk'un sezon içinde sergileyeceği performans Galatasaray'daki geleceklerini belirleyecek. Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Saracchi ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılar, Leipzig'le tekrar anlaşma zemini arayacak.

17 MİLYON TASARRUF
Sözleşmesi mayıs ayında bitecek kaleci Fernando Muslera ise kesinlikle Galatasaray'da kalacak. Ocak ayında takıma dönmesi planlanan Muslera'nın 3.575 milyon Euro olan garanti ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek ve takım kaptanlığı yapan Uruguaylı 1 numaranın sözleşmesi en az 2 yıl uzatılacak. A Takım'ın maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya indiren sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunda sözleşmesi biten oyunculardan tam 17 milyon Euro tasarruf sağlayacak.



108
Uruguaylı kaleci G.Saray'da geçirdiği 10 yılda toplam 108 farklı takım arkadaşı ile sahaya çıktı.

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