1’i dışında hepsi belirsiz

Galatasaray Yönetimi, gelecek sezonda da takım maliyetini düşürmeye devam edecek. Aslan'da Muslera'dan başka geleceği belli olan yok. Uruguaylı kaleciye yeni kontrat önerecek olan yönetim, diğer isimler için bekleyecek
Galatasaray'da sezon sonunda 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Kadroda düşünülmeyen Belhanda,Babel, Linnes, Şener Özbayraklıve Emre Taşdemir'e teklif gelmesi halinde devre arasında yollar ayrılacak. Etebo,Emre Akbaba, Ömer Bayramve Donk'un sezon içinde sergileyeceği performans Galatasaray'daki geleceklerini belirleyecek. Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Saracchi ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılar, Leipzig'le tekrar anlaşma zemini arayacak.
17 MİLYON TASARRUF
Sözleşmesi mayıs ayında bitecek kaleci Fernando Muslera ise kesinlikle Galatasaray'da kalacak. Ocak ayındatakıma dönmesi planlananMuslera'nın 3.575 milyonEuro olan garanti ücreti2.5 milyon Euro seviyesineçekilecek ve takım kaptanlığı yapan Uruguaylı 1 numaranın sözleşmesi en az 2 yıl uzatılacak. A Takım'ın maaş bütçesini 40 milyon Euro'yaindiren sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunda sözleşmesi biten oyunculardan tam 17 milyon Eurotasarruf sağlayacak.
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Uruguaylı kaleci G.Saray'da geçirdiği 10 yılda toplam 108 farklı takım arkadaşı ile sahaya çıktı.