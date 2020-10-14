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Falcao sahneye çıktı 1 puanı kurtardı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao, 'yı son dakikalarda attığı golle kurtardı. 72. dakikada oyuna giren deneyimli forvet, karşısında 90. dakikada ağları havalandırdı ve skoru 'ye getirdi. Müsabaka böyle sona erdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:16 ABONE OL
Falcao sahneye çıktı Kolombiya 1 puanı kurtardı

Kolombiya ile Şili, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadelede Kolombiya'ya puanı getiren isim Galatasaraylı Falcao oldu.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 72. dakikada oyuna giren golcü, 90'da sahneye çıktı. Takımı 2-1 gerideyken ağları sarsan Falcao durumu 2-2'ye getirdi ve 1 puanı kurtaran isim oldu.

Şili'nin gollerini 38. dakikada penaltıdan Vidal ve 41. dakikada Alexis Sanchez atarken, Kolombiya'nın sayıları ise 7. dakikada Lerma ve 90'da Falcao'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kolombiya 4 puanla 3. sırada yer alırken, Şili ise 1 puanla 7. sırada kaldı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar turnuva biletini alırken, 5. sıradaki ekip play-off oynuyor. Grupta 10 takım bulunuyor.

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Falcao sahneye çıktı Kolombiya 1 puanı kurtardı
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