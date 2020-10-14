Falcao sahneye çıktı Kolombiya 1 puanı kurtardı

Kolombiya ile Şili, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadelede Kolombiya'ya puanı getiren isim Galatasaraylı Falcao oldu.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 72. dakikada oyuna giren golcü, 90'da sahneye çıktı. Takımı 2-1 gerideyken ağları sarsan Falcao durumu 2-2'ye getirdi ve 1 puanı kurtaran isim oldu.

Şili'nin gollerini 38. dakikada penaltıdan Vidal ve 41. dakikada Alexis Sanchez atarken, Kolombiya'nın sayıları ise 7. dakikada Lerma ve 90'da Falcao'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kolombiya 4 puanla 3. sırada yer alırken, Şili ise 1 puanla 7. sırada kaldı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar turnuva biletini alırken, 5. sıradaki ekip play-off oynuyor. Grupta 10 takım bulunuyor.