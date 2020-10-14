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maça devam edemedi!

Uluslar B Ligi'nde ile karşı karşıya gelen , maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 23:04 Son Güncelleme: 14.10.2020 23:04 ABONE OL
Hasan Ali Kaldırım maça devam edemedi!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mız Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk etti.

Türkiye, Sırbistan mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

HASAN ALİ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

A Milli Takımı'mızda Hasan Ali Kaldırım mücadelenin 27. dakikasında sakatlık geçirdi ve yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Maça devam edemeyen deneyimli sol bekin yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.

Türkiye - Sırbistan maçına yoğun ilgi!

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Hasan Ali Kaldırım maça devam edemedi!
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