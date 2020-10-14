Merih Demiral: Öz eleştiri yapmamız lazım

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kalan Türkiye, bir üst gruba çıkma adına işini zora soktu. TT Stadı'ndaki mücadelenin ardından TRT Spor'a konuşan Merih Demiral, takım olarak öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyledi.

Merih Demiral, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarı iyi oynamadık. İlk yarı gerekli özveriyi gösteremedik. Sadece bu maçta değil geçtiğimiz maçlarda da bunu yapamadık. İlk yarılar için özeleştiri yapmamız lazım. Ancak ikinci yarıdaki mücadele ve özveriden memnunum. Bunu tüm maça yayarsak daha iyi sonuçlar alabiliriz. Maça ilk 5-10 dakika iyi başladık. Ancak yorgunduk. Daha sonra durduk. Ancak 23. yarıdaki oyunumuzu ilk yarıya da yayarsak daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Stoper pozisyonunda Mahmut Tekdemir ile oynamasıyla ilgili olarak ise milli oyuncu, "Zor bir tandem oldu. Okay abi ve Mahmut ağabey çok yardım etti. Bu maçta yalnız kaldım. İnşallah önümüzdeki aydaki kampta çok daha iyi olacağız" diye konuştu.

Türkiye - Sırbistan maçına yoğun ilgi!