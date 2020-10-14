Meydan okumaya hazırım

Beşiktaş'ın Porto'dan transfer ettiği Vincent Aboubakar, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Kendisi için gol atmaktan çok takımın büyümesine yardım etmenin önemli olduğunu dile getiren 28 yaşındaki Kamerunlu forvet, "Belli bir zamana ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar uzun süreceği bana bağlı. Böyle bir meydan okumaya kendimi hazır hissediyorum." diye konuştu.Aboubakar şöyle devam etti: "Beşiktaş'la daha önce kısa bir hikâyemiz olmuştu. O hikâyeyi devam ettirmek içi buradayım. Sözleşmemde sakatlıkla ilgili bir madde olduğu doğru. Taraftarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar altında bile beni sıcak karşıladıkları için.Geçen sene Porto'da oynamamın nedeni tamamen teknik direktör tercihiydi.""Kendimi santrfor olarak rahat hissediyorum ama benden talep edilirse takıma farklı mevkide de fayda sağlamak isterim.Kulüple menajerim arasında anlaşmazlık olmuştu. Ancak yeniden beraberiz. Şu an içinde bulunduğum durumda, futbolu Beşiktaş'ta bırakmamla ilgili bir şey söylemem kolay değil. Sezonu iyi geçirmem ve kendimi göstermem lazım, o zaman konuşabiliriz.""İspanya'dan da teklifler vardı. Ancak burası benim evim" diyerek Beşiktaş'ı neden tercih ettiğini açıklayan Aboubakar, Porto formasıyla siyah-beyazlı taraftarlara çektirdiği üçlüyle ilgili olarak da "Kalbimin derinliklerinden hiçbir zaman o taraftar topluluğunu silemezdi. Sanki o an ölümsüzleşmişti. Sahaya adım attığımda taraftarla birleştiğim, üçlü çektirdiğim anlar geldi ve çok duygulandım" ifadelerini kullandı.