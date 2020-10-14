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Meydan okumaya hazırım

“Benim için gol atmak önemli değil. Takımın büyümesine yardım etmek öncelikli isteğim. Zamana ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar süreceği bana bağlı. Böyle bir meydan okumaya kendimi hazır hissediyorum”

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 14.10.2020 ABONE OL
Meydan okumaya hazırım
Beşiktaş'ın Porto'dan transfer ettiği Vincent Aboubakar, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Kendisi için gol atmaktan çok takımın büyümesine yardım etmenin önemli olduğunu dile getiren 28 yaşındaki Kamerunlu forvet, "Belli bir zamana ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar uzun süreceği bana bağlı. Böyle bir meydan okumaya kendimi hazır hissediyorum. Ruh olarak da hazırım. Bu süreci en kısa sürede aşacağım" diye konuştu.

SÖZLEŞMEMDE SAKATLIK MADDESİ OLDUĞU DOĞRU
Aboubakar şöyle devam etti: "Beşiktaş'la daha önce kısa bir hikâyemiz olmuştu. O hikâyeyi devam ettirmek içi buradayım. Sözleşmemde sakatlıkla ilgili bir madde olduğu doğru. Taraftarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar altında bile beni sıcak karşıladıkları için. Uzun süre sahalardan uzak kaldım ancak şu an herhangi bir problemim yok. Geçen sene Porto'da oynamamın nedeni tamamen teknik direktör tercihiydi."

AYRILIK MENAJERİMLE İLGİLİYDİ
"Kendimi santrfor olarak rahat hissediyorum ama benden talep edilirse takıma farklı mevkide de fayda sağlamak isterim. Geçmiş dönemde buradan ayrılmam menajerimle ilgiliydi. Kulüple menajerim arasında anlaşmazlık olmuştu. Ancak yeniden beraberiz. Şu an içinde bulunduğum durumda, futbolu Beşiktaş'ta bırakmamla ilgili bir şey söylemem kolay değil. Sezonu iyi geçirmem ve kendimi göstermem lazım, o zaman konuşabiliriz."

KALBİMDEN SİLEMEZLER
"İspanya'dan da teklifler vardı. Ancak burası benim evim" diyerek Beşiktaş'ı neden tercih ettiğini açıklayan Aboubakar, Porto formasıyla siyah-beyazlı taraftarlara çektirdiği üçlüyle ilgili olarak da "Kalbimin derinliklerinden hiçbir zaman o taraftar topluluğunu silemezdi. Sanki o an ölümsüzleşmişti. Sahaya adım attığımda taraftarla birleştiğim, üçlü çektirdiğim anlar geldi ve çok duygulandım" ifadelerini kullandı.

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Meydan okumaya hazırım
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