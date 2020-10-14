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Modeste'nin 'a transferi neden gerçekleşmedi! İşte cevabı...

Son dakika haberleri... Transfer döneminde kadrosuna eski oyuncusu Aboubakar'ı katan Beşiktaş, bir santrfor takviyesi daha yapmak istedi ancak transfer gerçekleşmedi. Siyah beyazlıların gündeminde bulunan Modeste'nin 'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:53 ABONE OL
Modeste'nin Beşiktaş'a transferi neden gerçekleşmedi! İşte cevabı...

Vincent Aboubakar ile birlikte bir forveti daha İstanbul'a indirmek için görüşmeler yapan Beşiktaş'ın, Anthony Modeste ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamadığı kaydedildi.

Alman basınından haberlere göre, Köln'ün gözden çıkardığı 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takım ile ciddi görüşmeler yaptı. Köln'den yıllık 3,5 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun, maaş konusunda Beşiktaş ile anlaşamadığı kaydedildi.

"BEN HİÇBİR ZAMAN AYRILMAK İSTEMEDİM"
Bunun üzerine takımda kalan Modeste, "Henüz Köln'deki işim bitmedi. Sakatlanınca kendini gösteremiyorsun. Köln'ün ligde kalmasına yardım etmek istiyorum. Transfer teklifleri benim iyi olduğumu gösteriyor ancak ben hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Dizim düzeldi, oynamak istiyorum" dedi.

Modeste, Çin'den geri döndüğü Köln'de 37 maçta 10 gol attı.

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Modeste'nin Beşiktaş'a transferi neden gerçekleşmedi! İşte cevabı...
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