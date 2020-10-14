Son dakika Beşiktaş haberi: Kadro dışı bırakılan Tyler Boyd takımla çalıştı

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
Sahada yapılan ısınma ile istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın izlediği çalışma, dayanıklılık koşuları ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
BOYD TAKIMLA ÇALIŞTI
Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasının ardından yabancı kontenjanında yer açmak için kadro dışı bırakılan Tyler Boyd'da ilginç bir gelişme yaşandı.
Lisansı çıkarılmayan Amerikalı oyuncunun takımla birlikte antrenmana çıkması şaşkınlık yarattı. Kadro dışı kalan diğer isimler Mirin, Douglas ve Lens ayrı idman sahasında çalıştı.