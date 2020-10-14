Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaşlı Mensah corona virüsüne yakalandı!

Son dakika: Beşiktaşlı Mensah corona virüsüne yakalandı!

'ın sezon başında 'dan ettiği Mensah, corona virüsüne yakalandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Ganalı futbolcuya dönüşünde virüs testi uygulandığı ve sonucun pozitif çıktığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 19:31 Son Güncelleme: 14.10.2020 19:39 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaşlı Mensah corona virüsüne yakalandı!

Beşiktaş'ın sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Mensah, corona virüsüne yakalandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Ganalı futbolcuya milli takım dönüşünde virüs testi uygulandığı ve sonucun pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.

Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: Kapalıçarşı'dan altın fiyatları hakkında son bilgiler geliyor; bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti
Dün gece MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 13 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
SON DAKİKA: Aleyna Çakır'ın öldüğü gece evinin yakınındaki otomobildeki kişi Ümitcan Uygun çıkı! Tüm oklar onu gösteriyor...
Kadir Şeker davasından SON DAKİKA: Karar verildi! İşte Kadir Şeker'in son savunması
SON DAKİKA | O aşı corona virüsü ölümlerini durdurabilir! 100 yıl önce geliştirildi!
Tuğçe Tayfur "5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?" Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi!
MEB ücretsiz bedava laptop ve tablet başvurusu nasıl yapılır? Son dakika MEB duyurusu ile Ücretsiz bedava tablet kimlere verilecek?
GERİ SAYIM BAŞLADI! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MEB 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaşlı Mensah corona virüsüne yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA