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'dan 'a kötü haber!

'ın geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığı 'dan siyah beyazlılara kötü haber geldi. Beşiktaş, Avcı'nın yardımcılarına yüklü bir ödeme yapacak.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 19:41 ABONE OL
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.

Böylece siyah-beyazlı kulübün, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılarına toplam 566 bin 498 TL ödemesi kesinleşti.

Karara göre Beşiktaş; yardımcı antrenörler Serdar Keşçi'ye 51 bin 500, Recep Uçar'a 154 bin 500, Caner Erol'a 120 bin 166, Haluk Güngör'e 120 bin 166 ve Ekrem Özerk Tufan'a ise 120 bin 166 TL ödeyecek.

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Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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