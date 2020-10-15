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Brugge kaptanı Ruud Vormer'den Diagne sözleri!

Galatasaray'ın ekibi 'e yolladığı Mbaye Diagne için eski kaptanı Ruud Vormer, açıklamalarda bulundu. Vormer yaptığı açıklamada Diagne'nin lükse düşkün olduğunu belirtti. İşte Vormer'in sözleri...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 18:49 Son Güncelleme: 15.10.2020 19:04 ABONE OL
Brugge kaptanı Ruud Vormer'den Diagne sözleri!

Club Brugge'ün takım kaptanı Ruud Vormer, kiralık olarak forma giydiği dönemde Belçika'da "olay adam" haline gelen Galatasaraylı Mbaye Diagne hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Diagne'nin PSG karşısında kaçırdığı penaltı ve sonrasındaki disiplinsiz hareketlerinden dolayı Brugge'de istenmeyen adam haline geldiğini ifade eden Vormer, "PSG maçında cezalıydım oynayamadım ancak maçta eşitliği yakalamak için harika bir fırsat yakalamıştık. Diagne ısrarlı bir şekilde penaltıyı kullanmak istedi, televizyonun karşısında bağırıyordum; Atma Diagne.. Sahada olsaydım o penaltıyı Diagne'ye kesinlikle attırmazdım" dedi.

"İSTERSE ANTRENMANA HELİKOPTERLE GELİR"
Diagne'nin lükse düşkün olduğunun da altını çizen Vormer, "Diagne aykırı bir adamdı ancak o kadar da iyi niyetli bir arkadaştı. Herkesin iyi çocuklar olması gerekmiyor. Brugge'a çok gösterişli bir Rolls Royce ile geldi, pahalı saatleri, gösterişli çantaları çok severdi. Ama para Diagne'nin kendi parası ve isterse antrenmana helikopterle bile gelebilir. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama antrenmanlarda çok çalışmak ve antrenörün istediklerini vermek zorundasınız; Diagne bunu da vermeyince yaptıkları ve yaşantısı daha fazla göze batmaya başladı" şeklinde konuştu.

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Brugge kaptanı Ruud Vormer'den Diagne sözleri!
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