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Kayserispor'da corona virüsü şoku

'in 5. haftasında sahasında ile karşılaşacak 'da bir futbolcuda daha corona virüs testi pozitif çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 21:20 ABONE OL
Kayserispor'da corona virüsü şoku

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nde bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcuda daha corona virüs testi pozitif çıktı. Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır" denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıklamazken geçen hafta karantinaya alınan Miguel Lopes'in tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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Kayserispor'da corona virüsü şoku
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