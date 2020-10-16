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'ta takımda kalacak mı?

Son Dakika haberleri... Beşiktaş'ta ligin ilk devresi için yabancı kontenjanı nedeniyle ismi 'ye bildirilmeyen oyuncular arasında yer alan için yeni karar çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:24 Son Güncelleme: 16.10.2020 10:32 ABONE OL
Beşiktaş'ta Tyler Boyd takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile ilgili yeni bir karar alındı. Kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Beşiktaş'ın TFF listesine hangi dört oyuncuyu yazmayacağı merak konusu olmuştu. Kadro dışı kalan Mirin, Lens ve Douglas dışında 4. oyuncu için N'Koudou, Ljajic gibi isimler konuşulurken, Boyd'un ismi TFF'ye bildirmemişti. Ancak lisansı dondurulan Tyler Boyd'un antrenmandaki performansı Sergen Yalçın'ın kararını değiştirdi.

GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerinde transfer döneminin açık olmasına rağmen Beşiktaş, Tyler Boyd'u takımda tutmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ocak ayında Süper Lig'e verilecek arada ABD'li futbolcunun lisansını yeniden aktifleştirip takıma dahil edeceği belirtildi. Boyd'un bu süreçte kadar takımla birlikte çalışmalara devam etmesi beklenirken; Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuyu göndermeyi kesinlikle düşünmüyor. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd takımda kalacak mı?
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