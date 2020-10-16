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'e şoku!

Adı döneminde ile anılan , kulübü tarafından kadrosuna alınmamıştı. Mesut'un, kadrosundan da çıkartılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 13:59 ABONE OL
Mesut Özil'e Premier Lig şoku!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Türk asıllı yıldız, geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Mikel Arteta'nın kararıyla Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirilen listede yer almamıştı.

İspanyol menajer basın toplantısında dile getirmese de İngiliz basınından Daily Mirror, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig maçları için de kadro dışı kalacağını iddia etti. Mesut'un federasyona bildirilen 25 kişilik listede yer almayacağı kaydedildi.

Bu arada, yıldız futbolcunun maçlarda değerlendirilmemesinden memnuniyetsizlik duyan bazı Arsenal taraftarları, tecrübeli ismin oynatılması için imza kampanyası başlatmıştı. Mesut Özil'in devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olabileceği de konuşuluyor. (Fotomaç)

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Mesut Özil'e Premier Lig şoku!
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