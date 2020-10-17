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6 gollü maçta kazanan yok! 3-3 Southampton | MAÇ SONUCU

’in beşinci haftasında yaptığı transferlerle dikkat çeken , sahasında Southampton’ı ağırladı. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı. Mücadeleden, Southampton'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 sona erdi.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 19:11 Son Güncelleme: 17.10.2020 19:14 ABONE OL
6 gollü maçta kazanan yok! Chelsea 3-3 Southampton | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in beşinci haftasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Chelsea, sahasında Southampton'ı ağırladı. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı.

Chelsea'nin 15 ve 28. dakikadalarda yeni transferi Werner ile öne geçtiği maçta Southampton, 43. dakikada Danny Ings'in golüyle farkı 1'e indirdi.

57. dakikada Che Adams ile beraberliği yakalayan konuk ekibe, Chelsea'nin cevabı gecikmedi ve 59'da bir diğer yeni transfer Kai Havertz ile tekrar öne geçti.

Londra ekibinin mücadeleden 3 puan ile ayrılacağı düşünülürken, konuk takımda Jannik Vestergaard, uzatma dakikalarında sahneye çıktı ve ekibine 1 puanı getiren golü attı. Bu sonuçla Chelsea 8, Southampton ise 7 puana yükseldi.

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6 gollü maçta kazanan yok! Chelsea 3-3 Southampton | MAÇ SONUCU
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