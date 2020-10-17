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Arda küllerinden doğacak

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Arda küllerinden doğacak
Kasımpaşa maçında sahadan erken çıkmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Ben ilk defa soyunma odasına erken gitmedim. Birincisi ben ne kadar kötü oynarsam oynayayım sahadaki hakem yönetimi iyi olmalı. İkincisi bana ve Galatasaray'a değil kendilerine haksızlık eden bir takım vardı sahada" dedi. İmparator, yıldız futbolcular Falcao ve Arda Turan ile ilgili de şöyle konuştu: "Arda ciddi çaba gösteriyor. Kendi küllerinden doğacaktır. Liderliğini göstermesini bekliyorum. Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen profesyonel bir oyuncu. Beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

OMAR'IN AĞRILARI VAR
G.Saray'ın dünkü idmanında sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı takımdan ayrı çalıştı. Norveç Milli Takımı'nın geçen hafta oynadığı 3 maçta da forma giyen ve sol üst arka adalesinde ağrıları olan Omar Elabdellaoui ise yenileme çalışması yaptı. Omar'ın durumu bugünkü tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

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Arda küllerinden doğacak
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