Arda küllerinden doğacak

Kasımpaşa maçında sahadan erken çıkmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Ben ilk defa soyunma odasına erken gitmedim.İkincisi bana ve Galatasaray'a değil kendilerine haksızlık eden bir takım vardı sahada" dedi. İmparator, yıldız futbolcular Falcao ve Arda Turan ile ilgili de şöyle konuştu: "Arda ciddi çaba gösteriyor. Kendi küllerinden doğacaktır. Liderliğini göstermesini bekliyorum.ifadelerini kullandı.G.Saray'ındünkü idmanında sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı takımdan ayrı çalıştı. Norveç Milli Takımı'nın geçen hafta oynadığı 3 maçta da forma giyen ve sol üst arka adalesinde ağrıları olan Omar Elabdellaoui ise yenileme çalışması yaptı. Omar'ın durumu bugünkü tetkiklerin ardından netlik kazanacak.