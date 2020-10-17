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Beşiktaşlı basketbolcu corona virüsüne yakalandı

oyuncusu ’nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Açıklamada, Haltalı'nın olası buluşma riskinin göz önüne alınarak izole edildiği ve dün yapılan ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi. İşte detaylar.

AA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:17 Son Güncelleme: 17.10.2020 14:29 ABONE OL
Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı corona virüsüne yakalandı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Haltalı'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Basketbolcumuz Furkan Haltalı'nın ailesinde 14.10.2020 tarihinde Kovid-19 pozitif vakası çıkması üzerine, oyuncunun aynı gün yapılan testi negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Haltalı'nın olası buluşma riskinin göz önüne alınarak izole edildiği ve dün yapılan ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili protokolleri gereği karantina ve takip sürecinin devam ettiği, oyuncunun şu anda herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi.

Basketbol takımına yapılan rutin kontrollerde başka bir pozitif vakaya rastlanmadığı aktarıldı.

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Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı corona virüsüne yakalandı
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