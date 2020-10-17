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, son şampiyon unvanıyla başladığı yeni sezonda henüz galibiyet alamayan ’i Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde ağırlayacak

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Cumartesi ateşi
Milli aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta bugün önemli bir maçla açılıyor. Geçen sezon nefes nefese bir şampiyonluk yarışı yaşayan iki takım, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bu maçı kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Bordo-mavililer ayrıca ligde 2014- 15 sezonundan beri yenemediği rakibine karşı da 10 maçlık (5 beraberlik, 5 yenilgi) bu seriyi kırmak istiyor. Ligde oynadığı 4 maçta 1 puan alabilen ve gol dahi atamayan Başakşehir ise galibiyetle tanışmak istiyor.

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