Cumartesi ateşi

Trabzonspor, son şampiyon unvanıyla başladığı yeni sezonda henüz galibiyet alamayan Medipol Başakşehir’i Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde ağırlayacak
Giriş Tarihi: 17.10.2020ABONE OL
Milli aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta bugün önemli bir maçla açılıyor. Geçen sezon nefes nefese bir şampiyonluk yarışı yaşayan iki takım, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bu maçı kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Bordo-mavililer ayrıca ligde 2014-15 sezonundan beri yenemediği rakibine karşı da 10 maçlık (5 beraberlik, 5 yenilgi) bu seriyi kırmak istiyor. Ligde oynadığı 4 maçta 1 puan alabilen ve gol dahi atamayan Başakşehir ise galibiyetle tanışmak istiyor.