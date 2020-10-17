Cumartesi ateşi

Milli aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta bugün önemli bir maçla açılıyor. Geçen sezon nefes nefese bir şampiyonluk yarışı yaşayan iki takım, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bu maçı kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Bkarşı da 10 maçlık (5 beraberlik, 5 yenilgi) bu seriyi kırmak istiyor. Ligde oynadığı 4 maçta 1 puan alabilen ve gol dahi atamayan Başakşehir ise galibiyetle tanışmak istiyor.