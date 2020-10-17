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Konya'da puanlar paylaşıldı! 1-1 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadelede 1-1 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Yeni Malatyaspor, 58. dakikada Zeki Yavru ile öne geçerken, ev sahibi Konyaspor'a 1 puanı getiren gol 83'te Kravets'den geldi.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:03 Son Güncelleme: 17.10.2020 18:14 ABONE OL
Konya'da puanlar paylaşıldı! Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya BŞB Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

İlk devresi golsüz sonuçlanan mücadelede ilk gol Malatya'dan geldi. Sarı-siyahlılar, Zeki Yavru'nun 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Konyaspor, Artem Kravets'le hayata bağlandı. Ukraynalı yıldız, 83. dakikada kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi: 1-1.

Ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Konyaspor, bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Yeni Malatyaspor ise haftayı 5 puanla kapattı.

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Konya'da puanlar paylaşıldı! Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
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