Kovid-19 ertelemesi

Hatayspor’da virüse yakalanan futbolcu sayısının 17’ye çıkması ve teknik direktör Ömer Erdoğan ile bir kulüp personelinin de pozitif olması nedeniyle Güney ekibinin Erzurumspor maçı iptal edildi
Giriş Tarihi: 17.10.2020ABONE OL
Koronavirüs Süper Lig'i de vurdu. Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ile birlikte teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Güney ekibinin BB Erzurumspor maçı ertelendi. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun,teknik direktörümüzÖmer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizinKovid-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda17 futbolcumuzda virüse rastlanmıştır" denildi. Ardından TFF yönetmeliğe göre, yarın 13.30'da oynanması planlanan Hatay- Erzurumspor mücadelesini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Süper Lig'deki diğervaka sayıları ise şöyle: Malatyaspor (4), Kayseri (3), Beşiktaş (1), Trabzonspor (1).
YÖNETMELİK NE DİYOR?
"Kulüplerin A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre maçlarda görev alacak olanların sayısının 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."