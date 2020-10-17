Kovid-19 ertelemesi

Koronavirüs Süper Lig'i de vurdu. Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ile birlikte teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Güney ekibinin BB Erzurumspor maçı ertelendi. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "denildi. Ardından TFF yönetmeliğe göreyarın 13.30'da oynanması planlanan Hatay- Erzurumspor mücadelesini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.Malatyaspor (4), Kayseri (3), Beşiktaş (1), Trabzonspor (1)."Kulüplerin A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre maçlarda görev alacak olanların sayısının 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."