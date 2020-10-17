Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kovid-19 ertelemesi

Kovid-19 ertelemesi

Hatayspor’da virüse yakalanan futbolcu sayısının 17’ye çıkması ve teknik direktör ile bir kulüp personelinin de pozitif olması nedeniyle Güney ekibinin Erzurumspor maçı iptal edildi

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Kovid-19 ertelemesi
Koronavirüs Süper Lig'i de vurdu. Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ile birlikte teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Güney ekibinin BB Erzurumspor maçı ertelendi. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda virüse rastlanmıştır" denildi. Ardından TFF yönetmeliğe göre, yarın 13.30'da oynanması planlanan Hatay- Erzurumspor mücadelesini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Süper Lig'deki diğer vaka sayıları ise şöyle: Malatyaspor (4), Kayseri (3), Beşiktaş (1), Trabzonspor (1).

YÖNETMELİK NE DİYOR?
"Kulüplerin A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre maçlarda görev alacak olanların sayısının 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı
SON DAKİKA HABERİ! Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"
SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı geldi: İstanbullular hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları: Güncel ve canlı gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ: 16 Ekim korona tablosu: 16 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu
SON DAKİKA HABERİ: Markar Esayan kimdir? Markar Esayan, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi nedir?
Lalin isminin anlamı nedir? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına vereceği isim Lalin ne demek, ne anlama gelir? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Yeni bir pandemi başlangıcı olabilir | Dünya alarma geçti! Çin’deki alfakoronavirüsün insanlara bulaşabildiği ortaya çıktı
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ortaya çıktı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19 ertelemesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA