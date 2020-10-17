Transfer işine karışmıyorum

Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben G.Saray değerlerini Metin Oktay'lardan, Selahattin Beyazıt'lardan, Turgay Şeren'lerden öğrendim. O nedenleZordur benimle çalışmak. Beklentilerim yüksektir.Bu ikisi varsa her şey tamam ama yoksa araya mesafeyi koyarım. Ben artık transfer işlerine karışmak istemiyorum. İhtiyaçlarımız belli. Başkanımız ve scout ekibimiz gerekenleri yapar. Hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.dedi.