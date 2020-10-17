Transfer işine karışmıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, artık transfere karışmak istemediğini söyledi
Giriş Tarihi: 17.10.2020ABONE OL
Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben G.Saray değerlerini Metin Oktay'lardan, Selahattin Beyazıt'lardan, Turgay Şeren'lerden öğrendim. O nedenle Galatasaray'ın seçilmiş başkanınave yönetimine de yaklaşımımbu şekildedir. Zordur benimle çalışmak. Beklentilerim yüksektir. Anahtariki kelime var; bir güven bir samimiyet. Bu ikisi varsa her şey tamam ama yoksa araya mesafeyi koyarım. Ben artık transfer işlerine karışmak istemiyorum. İhtiyaçlarımız belli. Başkanımız ve scout ekibimiz gerekenleri yapar. Hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Muslera'nın ileride ekibimde olmasındanbüyük mutluluk duyarım" dedi.