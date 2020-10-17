Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transfer işine karışmıyorum

işine karışmıyorum

Teknik Direktörü , beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, artık transfere karışmak istemediğini söyledi

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Transfer işine karışmıyorum
Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben G.Saray değerlerini Metin Oktay'lardan, Selahattin Beyazıt'lardan, Turgay Şeren'lerden öğrendim. O nedenle Galatasaray'ın seçilmiş başkanına ve yönetimine de yaklaşımım bu şekildedir. Zordur benimle çalışmak. Beklentilerim yüksektir. Anahtar iki kelime var; bir güven bir samimiyet. Bu ikisi varsa her şey tamam ama yoksa araya mesafeyi koyarım. Ben artık transfer işlerine karışmak istemiyorum. İhtiyaçlarımız belli. Başkanımız ve scout ekibimiz gerekenleri yapar. Hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Muslera'nın ileride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı
SON DAKİKA HABERİ! Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"
SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı geldi: İstanbullular hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları: Güncel ve canlı gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ: 16 Ekim korona tablosu: 16 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu
SON DAKİKA HABERİ: Markar Esayan kimdir? Markar Esayan, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi nedir?
Lalin isminin anlamı nedir? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına vereceği isim Lalin ne demek, ne anlama gelir? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Yeni bir pandemi başlangıcı olabilir | Dünya alarma geçti! Çin’deki alfakoronavirüsün insanlara bulaşabildiği ortaya çıktı
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ortaya çıktı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı
ARKADAŞINA GÖNDER
Transfer işine karışmıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA