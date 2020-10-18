6 sezon önceye geri döndü

Bordomavililer, 2014-15 sezonundaki beş haftada 4 puanlık performansının ardından ilk kez bu kadar kayıp yaşadı
Giriş Tarihi: 18.10.2020ABONE OL
Karadeniz ekibi, son 6 sezonun en kötü Süper Lig başlangıcınaimzasını attı. Geride kalan beş haftalık süreçte sadece 1 kez kazanabilen ve 2 beraberlikle yoluna devam eden bordomavililer, 5 puan alabildi. Trabzonspor daha önce 2014-15 sezonunda beş maçın sonunda sadece 4 puan toplayabilmişti. Medipol Başakşehirkarşısında alınan mağlubiyetlebirlikte Karadeniz ekibi, 6sezon önce yaşadığı kötü döneminardından ilk kez bu kadarpuan kaybı ile yüzleşti.
LOCALARDA 299 TARAFTAR
Localara %50 taraftar izni verilmesinin ardından dün kapılar açıldı. Satışa çıkarılan localardan 28'i kontenjan ölçüsünde dolarken, 299 taraftar vardı. Azerbaycan bayrakları ile de kardeş ülkeye destek verildi.
EKUBAN'IN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI
BORDO-MAVİLİLERDE bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hafta içinde Abdulkadir Parmak'ta Koronavirüs tesbit edilirken, Gana Milli Takımı'ndan dönen Ekuban'ın da ateşinin 39 derece olması sonrasında test yapılmıştı. İlk testi negatif çıksa da yapılan ikinci testte Ekuban'ın da pozitif olduğu öğrenildi. Ayrıca Nijerya'da bağırsak enfeksiyonuna yakalanan Anthony Nwakaeme'nin ise tedavi süreci devam ediyor.