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'de ayrılık! İşte yeni takımı ve gideceği gün

'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başından beri kadroya dahil edilmeyen , takımdan ayrılıyor. İşte Yeşil Burun Adalı futbolcunun yeni takımı ve uçuş bilgileri...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 19:07 Son Güncelleme: 18.10.2020 19:08 ABONE OL
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı ve gideceği gün

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.

Arap basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin ayrılık için anlaştığı 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıklar yapıldı.

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Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı belirtildi.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı ve gideceği gün
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