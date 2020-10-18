Fırtına aranıyor!

5 maçta tam 10 puan kaybeden Trabzonspor ikinci yarıda rakip kaleye sadece 1 şut atabildi
Trabzonspor önemli eksiklerle maça çıkan taraftı. Ancak bu kadar takım oyunundan uzak bir görüntü vermesi şaşırttı. Uğurcan'ın kurtarışları ilk dakikalarda skorda dengeyi sağlayan unsur oldu. Başakşehir aradığı golü ise bireysel hata sonucu buldu. Baker'ın topu gereksiz yere ayağında tutma çabası ve sonrasında kaptırmasının ardından İrfan Can bu sezon Başakşehir'in ilk golünü attı. Konuk ekibin attığı ikinci goldeki bireysel hatalar zinciri sonucunda ceza saha içerisinde bomboş pozisyonda topla buluşan Visca, cezayı kesen isim oldu. Yapılan hatalar Trabzonsporadına can yakmaya devam ederken, takım içerisindekiuyum sorunu da bir kez daha ortayaçıktı. Maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen kazanmak adına hiçbir reaksiyon göstermeyen takımın sonucukabullenişi (tek şut denemesi 87. dakikadageldi), kenar yönetiminin de geç hamleleri sonucu Trabzonspor, bir maçı daha kaybetti. Başakşehir ise rahat bir galibiyetle kendisine geldi.
KESKİN NİŞANCI!
BAŞAKŞEHİR'I öne geçiren isim olan İrfan Can Kahveci ceza alanı dışından yaptığı şık vuruşla Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ı avlarken takımı adına da sezonun ilk golünü attı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Süper Lig'in son üç sezonunda ceza alanı dışından attığı gol sayısını da 6'ya çıkardı. İrfan Can'dan (6) daha fazla ceza sahası dışından gol atan tek oyuncu ise Jose Sosa (7).
VISCA BOŞ GEÇMIYOR
BAŞAKŞEHİR'İN dün gece ikinci golünü atan Edin Visca bir Trabzonspor maçını daha boş geçmedi. Bordo-mavililere karşı 14 maçta 6 gol ve 5 asisti bulunan yıldız oyuncu, son 6 karşılaşmada da skora katkı yapmayı başardı.
'BİZDEN İYİYDİLER'
TRABZONSPOR'UN sol beki Marlon maç sonu şu ifadeleri kullandı: "Direkt rakibimiz olan bir takımla oynadık. Avrupa'da mücadele ediyorlar. Bugün itiraf etmeliyiz bizden daha iyi oynadılar. Maalesef istediğimiz gibi oyunumuzu ortaya koyamadık."
BAKER&DİABATEYOKLARI OYNADI
MEDİPOL Başakşehir karşısında istenileni sahaya yansıtamayan Trabzonspor'da yeni transferlerden Baker ve Diabate istatistiklerde yokları oynadı. Taraftarların sosyal medyada en çok eleştirdiği isimlerden biri olan Lewis Baker 9 ikili mücadeleye girip 7'sini kaybederken, rakipten hiç top alamadı. Üç ortasının bir tanesi isabetli olan İngiliz oyuncu, diğer ikisinde arkadaşlarını bulamadığı gibi Başakşehir'in ilk golünde de topu İrfan Can'a kaptıran isimdi. Bir başka yeni transfer Diabate de 11 ikili mücadelenin 7'sini kaybederken, top kapma istatistiğinde sıfır çekti. Malili oyuncunun rakip ceza alanına yapabildiği tek orta da isabetli değildi.