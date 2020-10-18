Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Alanyaspor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçları kapsamında Galatasaray ile Alanyaspor, yeşil sahada bir araya gelecek. Son maçında mağlubiyet alarak puan kaybı yaşayan Galatasaray 7 puanla 5. Sırada yer alırken, son 4 maçta 1 beraberlik 3 galibiyet alan Alanyaspor 2. Sırada yer alıyor. Diğer yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyenler Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun şekilde cevap aramaya devam ediyor.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 5. Haftasında futbolseverler tarafından merak edilen Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına ilişkin detaylar şöyle;