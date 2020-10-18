Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lionel Messi 15 milyon sterlin karşılığında Ocak'ta ayrılabilir!

15 milyon sterlin karşılığında Ocak'ta ayrılabilir!

'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi. ekiplerinden 'nin ilgisi olduğu bilinen Arjantinli yıldız için cüzzi bir bonservis bedeliyle transferin gerçekleşeceği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 12:59 ABONE OL
Lionel Messi 15 milyon sterlin karşılığında Ocak'ta ayrılabilir!

Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi kulüpte forma giyeceği merak ediliyor.

Manchester City, yaz aylarında Katalan devinden ayrılma kararı alan Arjantinli yıldız için devreye girmiş ancak Barcelona oyuncuyu takımda tutmuştu. Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Arjantinli yıldızın yeni durağının Manchester City olacağı konuşulurken İngiliz basınında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Daily Star'ın haberine göre Manchester City, Ocak ayında Lionel Messi için Barcelona'ya teklif yapabilir. Sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunan Messi için İngiliz kulübü, Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek. Böylece nakit ihtiyacı olan Barcelona'nın teklifi kabul etmesi durumunda Messi sözleşmesinin bitimine 6 ay kala takımdan ayrılacak.

Pep Guardiola'nın ısrarla takımında görmek istediği Lionel Messi'nin adı Paris Saint-Germain ve Inter gibi kulüplerle de anılıyordu.


EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Kim Milyoner Olmak İster'de Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!
Dünyanın konuştuğu son dakika haberi: DSÖ yeniden alarma geçti; yeni bir salgın başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!
MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: Diğer sınıflar (5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar) için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek?
Masterchef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 17 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, son eleme adayları kim oldu?
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!
Son dakika haberi: İstanbul'da korkunç gece! 19 yaşındaki genç kızı başından vurdu ve sonra intihar etti
MEB'den son dakika açıklaması: 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA HABERİ! Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Lionel Messi 15 milyon sterlin karşılığında Ocak'ta ayrılabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA