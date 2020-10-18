Rize’den müthiş dönüş

Çaykur Rizespor ile Ankaragücü'nün gol düellosuna sahne olan karşılaşmasında 2-0 geriden gelen Karadeniz ekibi sahadan 5-3 galip ayrıldı.dedirten mücadelede6 ve 16. dakikalardaki golleriyle öne geçen Ankaragücü, 19'daengel olamadı. 43'tetekrar farkı ikiye çıkarsa da Rize, 45'teile maça tutundu.55 ve 62'de kazanılan penaltılarda fileleri sarsan, 78'de de Baiano'nun asistinde ağları havalandırdı ve skoru 5-3'e taşıdı. Son anlarda Skoda'nın çizgiden çıkarılan topuylafırsatını kaçıran Rize, müthiş bir geri dönüşle 3 puanı aldı.cephesi hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Alper Potuk'a gösterilen ikinci sarı kartın haksız olduğunu savunan sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmanın maçın kaderini değiştirdiğini söylediler.