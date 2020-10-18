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Rize’den müthiş dönüş

Karadeniz ekibi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 10 kişi kalan Ankaragücü’nü 5-3 yendi. Loic Remy hat-trick yaptı

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Rize’den müthiş dönüş
Çaykur Rizespor ile Ankaragücü'nün gol düellosuna sahne olan karşılaşmasında 2-0 geriden gelen Karadeniz ekibi sahadan 5-3 galip ayrıldı. 'Bu maçta her şey var' dedirten mücadelede Paintsil'in 6 ve 16. dakikalardaki golleriyle öne geçen Ankaragücü, 19'da Fernando'ya engel olamadı. 43'te Börven tekrar farkı ikiye çıkarsa da Rize, 45'te Boldrin ile maça tutundu. 45+3'te Alper Potuk'un ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart oyunun seyrini değiştirdi. 55 ve 62'de kazanılan penaltılarda fileleri sarsan Loic Remy, 78'de de Baiano'nun asistinde ağları havalandırdı ve skoru 5-3'e taşıdı. Son anlarda Skoda'nın çizgiden çıkarılan topuyla 'yarım düzine gol' fırsatını kaçıran Rize, müthiş bir geri dönüşle 3 puanı aldı.

BİTIGEN İSYANI
ANKARAGÜCÜ cephesi hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Alper Potuk'a gösterilen ikinci sarı kartın haksız olduğunu savunan sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmanın maçın kaderini değiştirdiğini söylediler.

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Rize’den müthiş dönüş
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