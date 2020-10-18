Robinho’ya bir darbe daha

Brezilya’yı ayağa kaldıran transferde, gelen tepkiler üzerine Santos yönetimi geri adım attı. Robinho ile imzalanan 5 aylık sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile askıya alındığını açıkladı
Giriş Tarihi: 18.10.2020ABONE OL
İtalya'da devam eden 'tecavüz' davası Robinho'nun başına büyük işler açmaya devam ediyor. Bir hafta önceanlaşmaya vardığı Robinho'nun davasınedeniyle önce büyük bir sponsorunukaybeden ardından da Brezilya'dabüyük baskı altına alınan SantosKulübü geri adım attı. Medya baskısı, taraftarların transfere karşı çıkması ve markaların sponsorluktan çekilmesi nedeniyle iyice sıkışan Brezilya ekibi, yıldız oyuncununsözleşmesinin karşılıklı anlaşmaylaaskıya alındığını duyurdu. Robinho ise yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Amacım Santos'a katkı verebilmekti.Bu durumda en iyi seçenekayrılmak olacak. Taraftara vebeni destekleyenlere masumiyetimiispat edeceğim" dedi.
AYLIK 2 BİN 100 TÜRK LİRASI'NA İMZA ATMIŞTI
Türkıye'de D.G. Sivasspor ve Başakşehir formalarını giyen Robinho yetiştiği kulüp Santos'a geri dönmüş ve aylık 1500 Brezilya Reali (2 bin 100 TL) karşılığında 5 aylık sözleşme imzalamıştı.