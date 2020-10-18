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’ya bir darbe daha

’yı ayağa kaldıran transferde, gelen tepkiler üzerine Santos yönetimi geri adım attı. ile imzalanan 5 aylık sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile askıya alındığını açıkladı

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Robinho’ya bir darbe daha
İtalya'da devam eden 'tecavüz' davası Robinho'nun başına büyük işler açmaya devam ediyor. Bir hafta önce anlaşmaya vardığı Robinho'nun davası nedeniyle önce büyük bir sponsorunu kaybeden ardından da Brezilya'da büyük baskı altına alınan Santos Kulübü geri adım attı. Medya baskısı, taraftarların transfere karşı çıkması ve markaların sponsorluktan çekilmesi nedeniyle iyice sıkışan Brezilya ekibi, yıldız oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla askıya alındığını duyurdu. Robinho ise yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Amacım Santos'a katkı verebilmekti. Bu durumda en iyi seçenek ayrılmak olacak. Taraftara ve beni destekleyenlere masumiyetimi ispat edeceğim" dedi.

AYLIK 2 BİN 100 TÜRK LİRASI'NA İMZA ATMIŞTI
Türkıye'de D.G. Sivasspor ve Başakşehir formalarını giyen Robinho yetiştiği kulüp Santos'a geri dönmüş ve aylık 1500 Brezilya Reali (2 bin 100 TL) karşılığında 5 aylık sözleşme imzalamıştı.

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Robinho’ya bir darbe daha
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