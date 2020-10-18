Robinho’ya bir darbe daha

İtalya'da devam eden 'tecavüz' davası Robinho'nun başına büyük işler açmaya devam ediyor.Medya baskısı, taraftarların transfere karşı çıkması ve markaların sponsorluktan çekilmesi nedeniyle iyice sıkışan Brezilya ekibi,Robinho ise yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "dedi.Türkıye'de D.G. Sivasspor ve Başakşehir formalarını giyen Robinho yetiştiği kulüp Santos'a geri dönmüş ve aylık 1500 Brezilya Reali (2 bin 100 TL) karşılığında 5 aylık sözleşme imzalamıştı.