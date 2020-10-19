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1.Lig’de lige kötü başlayan Beypiliç ’da ile yollar ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için ismi gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:59 Son Güncelleme: 19.10.2020 15:11 ABONE OL
Boluspor'da Engin İpekoğlu sesleri

TFF 1.Lig'de lige kötü başlayan Beypiliç Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı.

Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, dün evinde karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenilmesiyle hedef isim haline gelen Taşyürek, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışması da bardağı taşıran son damla oldu.

İddiaya göre Beypiliç Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yolların ayrılmasına karar verdi. Camiada Taşyürek'in yerine teknik direktör Engin İpekoğlu'nun ismi gündeme gelirken anlaşmanın en kısa zamanda gerçekleşeceği öğrenildi.

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Boluspor'da Engin İpekoğlu sesleri
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