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tarihine geçti!

'in 5. haftasında 'yi deplasmanda 19 yıl sonra 3-2'lik skorla mağlup eden , maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerin 3. golünü kaydeden Yunan futbolcu , attığı golle tarihe geçti. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Dimitris Pelkas Fenerbahçe tarihine geçti!

Hakemin VAR'a gidip Fenerbahçe lehine verdiği penaltıya kadar maça dair tek bir not dahi yoktu! Sosa'nın penaltıyı gole çevirmesiyle gol perdesi açıldı. Serdar-Tripic mücadelesine penaltı kararı çıktı. Göztepe Guilherme ile skoru eşitledi. Serdar ilk yarı bitmeden hatasını affettirdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

İkinci yarıya mükemmel başlayan Pelkas'la farkı artıran F.Bahçe, baskısını devam ettirdi. Valencia çıkınca F.Bahçe baskısı bitti. 63'te yine Guilherme ile fark bire inince stres başladı. Fenerbahçe korkulu rüya yaşadığı maçı 3 puanla kapatmayı başardı. 3 gol atılan maç sayısız gol fırsatının harcandığı bir mücadele oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon skoru kolay elde edecek gibi gözüküyor. Ancak iki farklı öne geçildikten sonra oynanan oyun düşündürücü.

PELKAS TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe deplasmanında 11'de sürpriz yaptı. Tecrübeli teknik adam, transferin son günü imza atan ve takımla antrenmana çıkmadan Yunanistan Milli Takımı'na giden Pelkas'a 11'de yer verdi. Oyuncu, hocasını mahcup etmedi ve 51. dakikada golünü atıp, siftahı yaptı. 70. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bırakan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu. Pelkas, "İlk maçımda galibiyetle başlamak güzeldi. Gol atarak takımıma katkı verdiğim için mutluyum" dedi.

BAZI OYUNLAR BİTMEMİŞ GÖRÜNÜYOR!

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, maçın ardından hakem yönetimine isyan etti. Baki, "Galipken de konuşmak gerekiyor. F.Bahçe aleyhine verilen penaltı, bize göre olacak iş değil. VAR sistemi böyle anlar için var. Nasıl VAR'a gitmez? VAR ile saha içi hakemi arasında bir diyalog oldu mu olmadı mı, biz bunları bilmek istiyoruz. F.Bahçe aleyhine ve lehine olan pozisyonlarda yayıncı kuruluşun tekrar sayılarına bakmak lazım. F.Bahçe'yi zor durumda bırakacak pozisyon olduğu zaman 10 kez arka arkaya gösteriliyor. Sıkıntılarımızı onlara da bildiriyoruz. F.Bahçe ailesinden dik durmalarını rica ediyorum. Bazı oynanan oyunlar bitmemiş görünüyor" ifadelerini kullandı.

19 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Göztepe (3G-5B), tek yenilgisini 2001-02 sezonunda 5-0'lık sonuçla almıştı. Göz-Göz, 19 yıl sonra mağlubiyet yaşadı.

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Dimitris Pelkas Fenerbahçe tarihine geçti!
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