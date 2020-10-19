Ozan Tufan: Yunanistan diye seslendim

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, performansıyla parmak ısırtıyor…dün de Sosa'nın attığı penaltıyı yaptıran isimdi. Ozan, yaptığı ortada Poko'nun eline çarpan topta kararın penaltı olması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Pelkas'ın golünde de hazırlayıcı oydu. Milli futbolcu, maçın ardından da şu açıklamalarda bulundu:Fenerbahçe'nin Antalya'dan transferi Nazım Sangare,Milli futbolcu karşılaşma sonrası öz eleştiri yapıp şunları söyledi:Çok net pozisyonlarımız vardı. Rakip takım kalesi önünde bulduğumuzdan daha net golleri atmamız gerekiyor. Aynı zamanda arkada kompakt olmamız gerek. O konuyu çalışmamız gerek."İzmir'dedün iki kaleci de öne çıktı... Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can yediği 3 gole rağmen 5 net pozisyonda başarılı oldu. Fenerbahçeli Altay ise bu sezon ilk kez kalesinde iki gol görürken, 3 net kurtarışla takımını yine ipten aldı. Milli kaleci lige verilen ara öncesi de Karagümrük maçında kurtardığı penaltı ile Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim olmuştu.Bu arada sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir maçı 3 gol atarak kazandı. Daha önce Rize ve Karagümrük'ü 2-1 yenmiş, Hatay ve G.Saray maçları ise 0-0 bitmişti.