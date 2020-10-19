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: diye seslendim

, bir pozisyonda Pelkas’ın adını unuttuğunu söyledi

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Ozan Tufan: Yunanistan diye seslendim
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, performansıyla parmak ısırtıyor… A Milli Takım'ın Almanya ve Sırbistan maçlarında birer gol atan kaptan, dün de Sosa'nın attığı penaltıyı yaptıran isimdi. Ozan, yaptığı ortada Poko'nun eline çarpan topta kararın penaltı olması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Pelkas'ın golünde de hazırlayıcı oydu. Milli futbolcu, maçın ardından da şu açıklamalarda bulundu: "Sahada Pelkas'ın bir ara adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı. Konsantrasyonumuz dağıldı bir an."

NAZIM SANGARE: HEYECANDAN KÖTÜ OYNADIM
Fenerbahçe'nin Antalya'dan transferi Nazım Sangare, Gökhan Gönül'ün yokluğunda 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu karşılaşma sonrası öz eleştiri yapıp şunları söyledi: "Kendi performansımdan memnun değilim. İlk maçım olduğu için heyecan vardı. Galip gelmek güzel. Çok net pozisyonlarımız vardı. Rakip takım kalesi önünde bulduğumuzdan daha net golleri atmamız gerekiyor. Aynı zamanda arkada kompakt olmamız gerek. O konuyu çalışmamız gerek."

ALKIŞLAR KALECİLERE
İzmir'de dün iki kaleci de öne çıktı... Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can yediği 3 gole rağmen 5 net pozisyonda başarılı oldu. Fenerbahçeli Altay ise bu sezon ilk kez kalesinde iki gol görürken, 3 net kurtarışla takımını yine ipten aldı. Milli kaleci lige verilen ara öncesi de Karagümrük maçında kurtardığı penaltı ile Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim olmuştu.Bu arada sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir maçı 3 gol atarak kazandı. Daha önce Rize ve Karagümrük'ü 2-1 yenmiş, Hatay ve G.Saray maçları ise 0-0 bitmişti.

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Ozan Tufan: Yunanistan diye seslendim
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