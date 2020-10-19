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Son dakika: 'de - maçı ertelendi!

Birçok oyuncusunda corona virüsüne rastlanan 'un, 'in 5. haftasında çıkacağı Erzurumspor maçı ertelenmişti. , Hatayspor'un gelecek hafta ile oynayacağı maçı da ileri bir tarihe erteledi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:05 Son Güncelleme: 19.10.2020 18:13 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı ertelendi!

Birçok oyuncusunda corona virüsüne rastlanan Hatayspor'un, Süper Lig'in 5. haftasında çıkacağı BB Erzurumspor maçı ertelenmişti. TFF, Hatayspor'un gelecek hafta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçı da ileri bir tarihe erteledi.

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Son dakika: Süper Lig'de MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı ertelendi!
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