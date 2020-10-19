Son dakika: Süper Lig'de MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı ertelendi!

Birçok oyuncusunda corona virüsüne rastlanan Hatayspor'un, Süper Lig'in 5. haftasında çıkacağı BB Erzurumspor maçı ertelenmişti. TFF, Hatayspor'un gelecek hafta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçı da ileri bir tarihe erteledi.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:05Son Güncelleme: 19.10.2020 18:13ABONE OL
Birçok oyuncusunda corona virüsüne rastlanan Hatayspor'un, Süper Lig'in 5. haftasında çıkacağı BB Erzurumspor maçı ertelenmişti. TFF, Hatayspor'un gelecek hafta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçı da ileri bir tarihe erteledi.