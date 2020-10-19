Sumudica: Küfür ettiğime dair görüntü varsa istifa edeceğim

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalyaspor maçının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Takımını yenemeyen her takımın, başlattığı karalama kampanyasına anlam veremediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, atılan iftiralar ve kötü söylemlerle ilgili özür beklediğini ifade etti.



Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün'e küfür ettiği iddiasına yazılı bir açıklama yanıt veren Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, atılan iftiralar ve kötü söylemlerle ilgili özür beklediğini belirtti.

Sumudica, "Bizler futbol oynamak ve rekabet için buradayız. Ben futbolu en derinimde yaşayan, heyecanlı bir teknik adamım. Türkiye'ye geldiğim günden bu yana, Türk futbolunun tarihi ve ülke konusunda her şeye, herkese saygı duyuyorum. Her fırsatta söylediğim gibi kendimi bu ülkede çok mutlu hissediyorum. Burası futboldan heyecan duyanların, yaşamak isteyeceği bir ortam. Antalyaspor karşısında dokuz kişi kalmamıza rağmen, oyuncularım sahada kahramanca bir performans sergiledi. Maçta 1-0 gerideyken, verdiğim taktikler ve oyuncularıma seslenişlerim rahatsızlık oluşturmazken, beraberlik golünün ardından şahsıma ve oyuncularımı hedef alan sözlü sataşmalar yaşandı. Bunu tribünde bulunan yöneticiler, taraftarlar, herkes gördü. Hatta bir yönetici 'başımızı ağrıttın' diye bile küfredebildi. Maç sırasında yaşanılan saldırı girişimlerinin ardından, Antalyaspor kulüp yetkililerinin bana karşı savaş başlattığını şaşkınlık ve üzüntüyle okudum. Hatta Lukas Podolski'ye hakaret ettiğim ve terbiyesizlikle suçlandığım bir basın açıklaması gördüm" dedi.



"GÖRÜNTÜ VARSA İSTİFA EDECEĞİM"

Süper Lig'deki rekabet seviyesine saygı duyduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Anlamsız bir savaşa sürüklenmek istemiyorum. Ancak birkaç şeye işaret etmek istiyorum; herkesin bildiği gibi kulübümüzün dört yetkilisi ile birlikte maçı locadan izledim. Tribünde çoğunluk olan ev sahibi kulüp yetkililerinin tam ortasında nasıl hakaret etmiş olabilirim, bunlar nasıl izin vermiş olabilir? Sosyal medya üzerinden sevincimi paylaşarak, tahrik ettiğim iddia ediliyor. Türkiye'de herkes kendini teknik direktör olarak hayal etsin, takımınız 9 kişiyle deplasmanda puan almayı başarıyor, buna kim sevinmez? Bu sevinç esnasında edilen küfürler ve hakaretler çok saygısızcaydı. Marius Sumudica olarak bir teklifim bulunuyor. Saldırganlıkla beni suçlayarak, kendilerinin sadece 'saygılı ol' dediklerini iddia ediyorlar. Örneğin; Lukas Podolski'ye hakaret ettiğim iddia ediliyor, eğer böyle bir görüntü varsa hemen istifa edeceğimin sözünü veriyorum. Eğer rakibin bu anlamsız iddiaları sadece sözde kalırsa, yine aynı şekilde basın önünde özür dilemelerini talep ediyorum. Son olarak bir teknik direktör olarak futbola geri dönmek istiyorum. Antalyaspor'un yetkilileri maçın büyük bir bölümü dokuz kişi oynayan bir takımı yenemediklerini fark etmeleri gerekiyor. Antalyaspor belki de böyle bir ortamda maçı kaybederek, tarihe geçeceklerdi. Benim düşünceme göre bu puan kaybının ardından beni günah keçisi ilan etmek istiyorlar. Futbolda aldıkları kötü sonucun üzerini gündem değiştirerek kapatmaya çalışmak kendileri adına iyi bir bahane olabilir. Takımımız son 13 maçta sadece 1 kez maç kaybetti, o da deplasmanda Galatasaray'a karşı. Benden, takımımdan, gösterdiğimiz performanstan rahatsız olanlar varsa onlara tek bir şey söyleyeceğim. Her takıma karşı aynı şekilde ben ve takımım mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz futbol oynamak ve oynatmak için buradayız ve her teknik adamın kariyerini takımının alacağı sonuçlar belirlemeli. Türk futboluna olan saygım ve inancım asla değişmeyecektir" ifadelerini kullandı.