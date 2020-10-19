Tarihi derbide beraberlik!

Süper Lig’de 55 yıl sonra karşı karşıya gelen Karagümrük ile Kasımpaşa sahadan 1 puanla ayrıldı
Giriş Tarihi: 19.10.2020ABONE OL
55 yıl sonra Süper Lig'de yeniden oynanan İstanbul'un en eski derbilerinden olan Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. VefaStadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyleÜlker Stadyumu'nda Karagümrük, Sobiech'in45+2. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 öndetamamladı. 47. dakikada Aytaç Kara durumu1-1'e getirdi. Karagümrük'te 69. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.