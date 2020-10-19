Trabzonspor kendini arıyor

Trabzonspor ile 5 maçta 5 puan toplayan Eddie Newton, milenyumdan (2000'den beri) bu tarafa bordo mavili ekibi çalıştıran en az 5 maça çıkmış 16 teknik direktör arasında tek ismi geçebildi. Sezonun ilk 5 maçında Newton'dan az puan toplayan tek isim ise... İngiliz teknik direktörün çıktığı maçlarda sahadaki mücadeleden çok sakatlıklar ve hakem kararları da puan kayıplarında etkili oldu.Trabzonspor ile milenyumdan bu tarafa en iyi başlangıç yapan teknik direktör ise Şenol Güneş oldu.Bu istatistikte Şenol Güneş'i, geçtiğimiz sezon göreve gelincetakip etti.maçında 4 önemli oyuncusundan yoksundu Trabzonspor. Kabul etmek gerekir ki, böyle bir durumda istenilen sonuç ortaya çıkmayabilir.Rakibin attığı birinci golden sonra daha agresif bir yapıya bürünmesi gereken Trabzonspor'un, tam bir teslimiyetçi anlayışla sahada yer aldığını gördüm. İşte bunu kabullenmek çok zor ve taraftarın tepkisi de bu görüntüye... Bu takım, sezon başı F.Bahçe'den sonra en fazla transfer yapan ikinci takım. Ama geçen yılki takımdan ayrılanların yerinin henüz doldurulmadığı da bir gerçek. Teknik adam Newton'ın oynatmak istediği bir sistem ne yazık ki yok. Önce elindeki yeteneklerine göre bir sistem oluşturmak ve onu zaman içinde geliştirmek zorunda.Sörloth, Sosa ve Novak gibi önemli oyuncularını kaybetti. Onun dışındada son maçta çeşitli nedenlerle görev alamadı. Şimdi baktığımız zaman geçen seneden oynayan 3 oyuncusu var.Sekiz yeni oyuncuları var ve bu isimlerin henüz ne performans vereceği konusunda tam bir fikir ortaya çıkmadı. Bu kadar yeni oyuncunun adaptasyonu ve şampiyonluğa oynayacak oyunu oynar hale gelmesi süreç isteyen işler. Fakat Trabzonspor geçen sezon hem çok iyi oyunla hem de çok iyi futbolcularla iyi performanslar ortaya koydu. Taraftarına da "Şampiyonluk yolunda yürüyorum" mesajını verdi. Bunun gerisinde bir oyun herkesi zorluyor. Zaman içerisinde göreceğiz neler olacağını ancaksıkıntılı süreçten nasıl çıkar' sorusunu cevaplamadan önce sıkıntıya sebep olan sürecin ne olduğunu iyi analiz etmek lazım. Çünkü bu sıkıntı her 3-4 senede bir bordo-mavililerin yakasına yapışıyor. Transferlerin zamanlaması ve hazır hale gelmemesi, çok sayıda sakatlık, teknik adamın sistemini oturtamaması, hakem hataları, saha dışına fazla odaklanılması ve camianın bütünleşememesi. Sorunların tespiti bu kadar basitken çözümü ise o kadar kolay olmuyor. Ancak kısa vadeli çözüm var tabii ki:Transfer yapılamayacağına göre bu sorun acilen takım içerisinden çözülmeli. Teknik adamın da artık o bahsettiği coşkulu ve arzulu futbol mantalitesini göstermesinin zamanı geldi. Çünkü bordo-mavili